Владикавказ, 8 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Северной Осетии в 2022 году будут выпущены на волю три леопарда. Эти мероприятия проводятся в рамках программы по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда. На совещании в Минприроды РФ глава регионального министерства Виталий Кокоев доложил о готовности к выпуску леопардов Лео, Хосты и Лауры в дикую природу. Такой вывод сделала группа экспертов.

WWF Armenia Kавказский леопард

«Согласно выводам специалистов, леопарды Лео, Хоста и Лаура, которым сейчас около двух лет, готовы к выпуску в природу в этом году. При этом, Лео является братом Батраза, выпущенного в Осетии в 2020 году, а Хоста и Лаура — сестры Волны и Агунды. Они станут частью небольшой группировки, которая сейчас стабилизируется на Центральном Кавказе», — говорится в сообщении минприроды РСО-Алании.

По словам Кокоева, для наблюдения за выпущенными леопардами будут использованы отечественные GPS-передатчики. Выпуск животных на волю должен способствовать привлечению леопардов из соседних регионов Закавказья для формирования пар и распространения потомства по всей российской территории Кавказа.

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