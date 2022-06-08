Брянск, 8 июня, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Брянской области за истекшие сутки выписаны после выздоровления 15 человек, перенёсшие COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июня в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано два летальных исхода.

Ko44.ru Инфекционное отделение

Всего в Брянской области проведено 1 912 964 исследования на коронавирус, подтверждено 162 044 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 157 816 жителей, скончался от осложнений 4 031 человек.

За сутки в ковид-госпитали направили восемь новых пациентов.