Даллас, США, , 10:59 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» подписал новое соглашение с российским нападающим Денисом Гурьяновым. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба команды.

Денис Гурьянов в составе хоккейного клуба «Даллас Старз» (сс) China Wong / AHL

Отмечается, что соглашение клуба с 25-летним форвардом рассчитано на один год. Сумма контракта составляет $2,9 млн.

Гурьянов в 2015 году был выбран «Далласом» в первом раунде драфта НХЛ под 12-м номером. Он сыграл за команду в 214 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 94 очка — 44 шайбы и 50 голевых передач. В плей-офф на его счету 32 матча и 17 (9+8) очков.