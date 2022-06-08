Москва, , 10:58 — REGNUM К настоящему времени российский автомобильный рынок просел на 83%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

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«Простой пример: апрельское снижение объёмов продаж подержанных машин — Toyota Land Cruiser — 12%, Toyota RAV4 — 38,6%, Nissan X-Trail -35,6%, Nissan Qashqai -48% и Mitsubishi Outlander -44,5%. Но спрос никуда не исчез, просто люди не готовы выходить на рынок с таким уровнем цен и ищут альтернативные варианты. Цены необоснованные на всё и почти по всей цепочке, что у дилера, что на разборе. Простой автозаводов из-за нехватки компонентов, что опять же удорожает стоимость реализации. «Нулевой» импорт из Европы, — сказала Лебединская. — В совокупности рынок просел на 83%. Возможно, цены ещё немного вырастут во второй половине 2 022 года, но уже не будут настолько критичными».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что в 2 022 году многие жители РФ воздержатся от дорогостоящих покупок, включая автомобили.

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