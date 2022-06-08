Ульяновск, , 10:58 — REGNUM В Ульяновской области подготовка к проведению VIII Всероссийской летней Универсиады вышла на завершающий этап. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских https://ulgov.ru

Вопросы подготовки крупного спортивного события обсуждены на заседании организационного комитета под председательством главы Ульяновской области Алексея Русских. В нём также приняли участие представители Федерального центра подготовки спортивного резерва Сергей Серов и Павел Чернышев.

Открывая заседание, глава региона подчеркнул важность создания «комфортных условий» пребывания как для спортсменов, так и для зрителей — гостей и жителей области. Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности на мероприятиях.

«Универсиада — не только имиджевая история для нашего региона. В процессе подготовки к этому крупному событию мы развиваем спортивную инфраструктуру, которой после проведения мероприятия будут пользоваться ульяновцы», — сказал Алексей Русских.

Он также подчеркнул, что от данной работы также «зависит привлечение жителей области, особенно молодёжи, к здоровому образу жизни».

Сергей Серов по итогам осмотра основных площадок отметил, что подготовка к Универсиаде идёт в плановом режиме. Практически готовы спортивные объекты, объекты питания и размещения. В настоящее время закупаются инвентарь и оборудование для соревнований по каждому виду спорта. Часть уже поступила в спортивные школы и работает в тестовом режиме.

Министр физической культуры и спорта региона Рамиль Егоров доложил, что Ульяновскую область в соревнованиях Универсиады представят 81 студент из пяти вузов региона. Спортсмены уже начали подготовку.

Как сообщало ИА REGNUM, финалы VIII Всероссийской летней Универсиады пройдут в Ульяновской области по шести видам спорта: шахматы, бадминтон, бокс, греко-римская борьба, спортивное ориентирование и тхэквондо. Соревнования пройдут с 3 по 15 июля, ожидается приезд более 1500 спортсменов, судей и гостей со всей России.