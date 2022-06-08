Якутск, 8 июня, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Жителям Якутска запретили посещать леса. В городском округе введён особый противопожарный режим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июня в мэрии.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Бойцы ОМОНа участвуют в противопожарных рейдах

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На лесную территорию теперь имеют право въезжать только спецавтомобили для предупреждения или тушения возгораний. Прилегающие к лесам территории очистят от мусора. Сухая трава будет скошена, сжигать её запрещено.

Сотрудники МЧС региона будут проводить рейды с целью выявить незаконные постройки и ограждения, которые могут препятствовать проезду пожарных машин. Горожан призвали не разводить костры и не бросать на землю непотушенные окурки. Штрафы за нарушения будут составлять 2,5-4 тыс. рублей для физических и 200-400 тыс. для юридических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, локализовано крупное возгорание в Олёкминском районе Якутии. Леса в регионе продолжают гореть в четырёх местах, огнём пройдено почти 840 га.