Донецк, 8 июня, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Населённый пункт Пантелеймоновка попал под обстрел украинских формирований. Об этом 8 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

Удар нанесён в 10:05 с украинских позиций в посёлке Новгородское. По Пантелеймоновке выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы Украины совершили обстрел населённого пункта Еленовка в Донецкой Народной Республике.