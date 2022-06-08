Рубцовск, Алтайский край, , 10:55 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю 7 июня сообщил о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения останков человека в сгоревшем автомобиле.

Рубцовским МСО СУ СКР по Алтайскому краю по подозрению в убийстве мужчины задержана местная жительница СКР

Транспортное средство с трупом, прикованным наручниками, было обнаружено накануне вечером 6 июня 2022 года близ сел в Егорьевском районе. По подозрению в убийстве задержана 41-летняя жительница Рубцовска, которая пояснила, что погибший 68-летний мужчина являлся ее близким знакомым.

В настоящее время следствием проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, а также мотива и способа убийства. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, еще одно убийство с сожжением в автомобиле случилось летом 2021 года у барнаульского поселка Гоньба, там рецидивист разделался с участковым.

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