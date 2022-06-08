Москва, 8 июня, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Совфед поддержал кандидатуры Артура Егиева и Валерия Неко на должности военных прокуроров, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

Ранее в профильных комитетах Совфеда прошли консультации о назначении Егиева на должность военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и Неко на пост московского городского военного прокурора.

Егиев занимает должность прокурора Западного военного округа, а Неко является исполняющим обязанности Московского городского военного прокурора.

Соответствующие материалы по итогам консультаций будут направлены спикером Совфеда Валентиной Матвиенко для информирования президента РФ о результатах проведенных консультаций.

Согласно Конституции, президент России назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности, в частности, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ.