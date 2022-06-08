Екатеринбург, , 10:59 — REGNUM В Екатеринбурге задержали бывшего экс-консула Сейшельских островов из-за махинаций с валютой. Вместе с подельниками он вывел за границу средства эквивалентные 116 млн рублей, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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Бывшему консулу вменяют нанесение крупного вреда российскому рынку. По версии следствия, в период с 2 016 по 2 018 годы он совершил около 50 банковских операций для перевода средств за рубеж. При этом консул и его жена использовали подконтрольные им туристические компании. Согласно договорам, средства предназначались для размещения туристов и организации экскурсий.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.