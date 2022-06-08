Мадрид, , 10:55 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес выступит в Конгрессе депутатов страны, чтобы сообщить о новом этапе отношений с Марокко, достигнутых после изменения позиции Испании по Западной Сахаре. Об этом пишет агентство EFE.

Педро Санчес Sanchezcastejon.es

Санчес объяснит достигнутое в апреле 2 022 года соглашение с королевским домом Марокко, которое ознаменовало историческое изменение позиции Испании в отношении Западной Сахары и было истолковано как жест, направленный на восстановление разрушенных отношений с южным соседом.

Санчес также расскажет депутатам о последнем заседании Евросовета.