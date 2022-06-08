* Талибы — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, , 10:53 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Баглан сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обезглавили четырёх мирных жителей в Андарабе.

Убийство publicdomainpictures.net

Источники сообщили газете «8 Собх», что двое погибших были из провинции Фарьяб, третий — из Кундуза и четвёртый — из Вардака, все они были убиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в местности Дараги уезда Бану в регионе Андараб.

Согласно источникам в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), такая кара их постигла после обвинения в сотрудничестве с Хайрхохом, одним из командиров Фронта сопротивления в Андарабе.

Источники добавляют, что четверо погибших были гражданскими лицами и не имели никакого отношения к Фронту сопротивления. Стоит упомянуть, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже обезглавили трёх членов Фронта после их пленения в Панджшере.