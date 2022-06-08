Самара, 8 июня, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на автотрассе в Самарской области. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

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По предварительной информации, в 23:10 часов 7 июня 2022 года на автотрассе «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» автомобиль LADA Kalina, которым управлял 26-летний водитель (к административной ответственности за нарушение ПДД в течение года привлекался 32 раза), столкнулся со встречным автомобилем Scania, за рулем которого находился 58-летний водитель (к административной ответственности за нарушение ПДД в течение года привлекался два раза), который перевозил пиломатериалы.

Сообщается, что в результате водитель легкового автомобиля и его пассажир 1991 года рождения получили не совместимые с жизнью травмы.

Отмечается, что специалисты восстановили движение по автотрассе, сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего.