Донецк, , 10:52 — REGNUM За минувшие сутки вооруженные украинские формирования в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми до 50 человек. Об этом 8 июня сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своем телеграм-канале.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«За прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены один танк, две БМП, три БТР и до 50 человек личного состава», — говорится в сообщении.

Помимо этого, указывается, что также за это время военные ДНР подавили мощным огнем три огневые точки украинских нацистов в районе населенного пункта Водяное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 34 человека личного состава.https://regnum.ru/news/polit/3613489.html