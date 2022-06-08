Казань, 8 июня, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Татарии в результате порывистого ветра вечером 7 июня произошло падение 21 дерева, 11 из них — в Казани. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасный ветер

По официальным данным, в результате падения деревьев погибших не зарегистрировано. Пострадал один человек после падения дерева на легковой автомобиль в Высокогорском районе, повреждены четыре автомобиля и линия электропередач в Казани.

Под частичное отключение электроснабжения попали 10 населенных пунктов республики, три социально значимых объекта, 700 домов с населением 3 816 человек.

В селе Базарные Матаки Алькеевского района была повреждена кровля двухэтажного многоквартирного дома на площади 4 кв. метра, а также двухэтажного многоквартирного дома на площади 20 кв. метров в поселке Железнодорожного разъезда Куркачи Высокогорского района. Пострадавших нет.

К восстановительным работам привлечены более 100 человек и 42 единицы спецтехники.

Кровля в многоквартирных домах, а также электроснабжение восстановлены.

По прогнозам синоптиков, днем 8 июня на территории Татарии местами ожидаются сильные дожди, грозы, сильный северо-западный ветер порывами до 15-20 м/с.

ИА REGNUM ранее сообщало, Ингушетия 6 июня оказалась во власти стихии. Сильный ветер, ливни с градом обрушились на некоторые районы республики, повредив линии электропередачи и газопроводы.

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