Шанхай, Китай, 8 июня, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Регион дельты реки Янцзы, центр внешней торговли Китая, за первые пять месяцев этого года обработал 1 135 рейсов грузовых поездов Китай-Европа, что на 8,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила компания China Railway Shanghai Bureau Group Co., Ltd., передает 7 июня агентство Синьхуа.

Russian.news.cn Река Янцзы

Поезда перевезли 110 600 единиц 20-футового эквивалента (TEU) грузов, что на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество рейсов грузовых поездов Китай-Европа, отправляющихся из региона, в мае составило 235, увеличившись на 12,4% в месячном исчислении и на 14,1% в годовом исчислении. В общей сложности было доставлено 23 000 TEU, что на 15,8% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 12,9% больше в годовом исчислении.

«Наша продукция в основном продается в европейские страны. Поезда гарантируют время транспортировки и помогают нам экономить затраты на логистику», — сказал директор China Marine Shipping Agency Ningbo Co., Ltd. Чжу Вэйдун.

Иу в Восточном Китае, небольшой сырьевой узел Китая, за первые пять месяцев этого года доставил 23 700 TEU грузов с помощью 486 грузовых поездов Китай-Европа. Поезда, следующие из Иу в некоторые европейские страны, перевозят в основном мелкие товары. Прибывающие поезда в Иу привозят, в частности, молоко, красное вино, сырье, машины и оборудование, товары для трансграничной электронной торговли и деревянную мебель.