Чойский район, Алтай, , 10:51 — REGNUM В Республике Алтай вступил в законную силу приговор по делу о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия, в результате чего человек умер. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Охотничье ружье Андрей Репин © ИА REGNUM

По данным следствия, 29 июня 2 021 года 41-летний житель Чойского района на почве ревности выстрелил из двуствольного ружья в бедро потерпевшего. Последний получил дробового сквозное ранение, от которого впоследствии скончался.

Районный суд 1 марта 2 022 года приговор фигуранта к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Защитники мужчины с вердиктом не согласились и обжаловали его, однако суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения.