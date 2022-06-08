Москва, , 10:50 — REGNUM Санкции, введенные против России, разорвали привычные связи, что негативно сказалось не только на РФ, но и на ее международных партнерах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала выводы экспертов японского издания Diamond online о том, что ужесточение санкций против РФ обернулось 2-процентным падением мировой экономики.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Благодаря глобализации российская экономика была плотно включена в торговые цепочки. Текущие санкции разорвали привычные связи, и это негативно отразилось не только на российской стороне, но и на международных партнёрах, — сказала Скрыль. — Статистика последнего квартала показывает, что из-за снижения заказов промышленность многих стран ЕС впала в рецессию. Помимо этого, энергетический голод в ЕС стимулирует инфляцию. Мировая экономика ещё не восстановилась после пандемии, а обрыв торговых и финансовых потоков не способствует росту, потому как вместо российских звеньев миру необходимо искать альтернативы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, профессор прикладной экономики Стив Ханке заявил о том, что санкции Запада нанесут ущерб экономике России, но он будет несравним с тем, что ждет весь остальной мир.

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