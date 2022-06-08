Москва, , 10:50 — REGNUM Самым главным подарком в жизни жители России считает появление ребенка (25%). Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Дети Дарья Антонова © ИА REGNUM

Для каждого пятого (20%) главный подарок в жизни — это сама жизнь, для 11% — семья, для 6% — встреча с любимым человеком и своё здоровье, для 3% - любимая работа.

Назвали самым важным подарком жизни деньги 2% опрошенных, еще 2% — недвижимость. Не смогли назвать свои главные подарки в жизни 4%.

Опрос проведён 25 мая — 7 июня 2 022 года. Опрошены 1 600 граждан РФ старше 18 лет в 396 населенных пунктах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подарок, который больше всего хотят получить на Новый год жители России, — это деньги (47%).

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