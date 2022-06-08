Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга официально определили дату проведения главного праздника выпускников «Алые паруса», в этом году он пройдет в пятницу, 24 июня, сообщили 8 июня в пресс-службе городской администрации.

Праздник выпускников «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

«В постановлении утверждена дата проведения праздника — 24 июня и актуализирован состав организационного комитета по подготовке и проведению праздника», — рассказали в Смольном, уточнив, что формат праздника и места его проведения будут определены организационным комитетом исходя из эпидемиологической обстановки.

Отметим, что в этот раз на праздник приглашены лучшие выпускники не только из российских регионов, но и из Мариуполя, ставшего городом-побратимом Санкт-Петербурга.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российский шоумен Иван Ургант не будет ведущим на петербургском празднике «Алые паруса» в 2 022 году.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2 005 году по инициативе Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и «Пятого канала». С тех он проходит ежегодно в акватории Невы. Лишь один раз, в разгар первой волны пандемии в июне 2 020 года, праздник прошел без зрителей и был перенесён в акваторию Финского залива.

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