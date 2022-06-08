Париж, 8 июня 2022, 10:49 — REGNUM Сохранение покупательной способности остается в центре приоритетов правительства Франции, передает BFM TV.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр
European People's Party

В дополнение к объявленным мерам, касающимся топлива и нового пособия из-за инфляции, исполнительная власть намерена избежать пороговых эффектов для сотрудников, облагаемых подоходным налогом.

По словам министра экономики Франции Бруно Ле Мэра, цель правительства состоит в том, чтобы работники, получившие прибавку к зарплате, компенсировали скачок инфляции.

«Речь не идет о том, чтобы французы платили больше налогов из-за инфляции. Не может быть и речи о том, чтобы наемные работники платили больше подоходного налога. Поэтому мы собираемся индексировать шкалу подоходного налога с учетом инфляции, чтобы точно избежать этих пороговых эффектов. Мы повышаем пороги уровня инфляции, чтобы французы не платили больше налогов»
Бруно Ле Мэр

По словам министра, высокие темы инфляции сохранятся во Франции в течение ближайших месяцев и начнет отступать лишь в начале 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно официальным данным, цены на топливо, продаваемое во Франции, выросли на прошлой неделе, при этом стоимость бензина превысила отметку в 2 евро.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции цены на топливо превысили отметку в €2