Париж, 8 июня 2022, 10:49 — REGNUM Сохранение покупательной способности остается в центре приоритетов правительства Франции, передает BFM TV.
В дополнение к объявленным мерам, касающимся топлива и нового пособия из-за инфляции, исполнительная власть намерена избежать пороговых эффектов для сотрудников, облагаемых подоходным налогом.
По словам министра экономики Франции Бруно Ле Мэра, цель правительства состоит в том, чтобы работники, получившие прибавку к зарплате, компенсировали скачок инфляции.
По словам министра, высокие темы инфляции сохранятся во Франции в течение ближайших месяцев и начнет отступать лишь в начале 2023 года.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно официальным данным, цены на топливо, продаваемое во Франции, выросли на прошлой неделе, при этом стоимость бензина превысила отметку в 2 евро.
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