Париж, 8 июня, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Сохранение покупательной способности остается в центре приоритетов правительства Франции, передает BFM TV.

European People's Party Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр

В дополнение к объявленным мерам, касающимся топлива и нового пособия из-за инфляции, исполнительная власть намерена избежать пороговых эффектов для сотрудников, облагаемых подоходным налогом.

По словам министра экономики Франции Бруно Ле Мэра, цель правительства состоит в том, чтобы работники, получившие прибавку к зарплате, компенсировали скачок инфляции.

Бруно Ле Мэр «Речь не идет о том, чтобы французы платили больше налогов из-за инфляции. Не может быть и речи о том, чтобы наемные работники платили больше подоходного налога. Поэтому мы собираемся индексировать шкалу подоходного налога с учетом инфляции, чтобы точно избежать этих пороговых эффектов. Мы повышаем пороги уровня инфляции, чтобы французы не платили больше налогов»

По словам министра, высокие темы инфляции сохранятся во Франции в течение ближайших месяцев и начнет отступать лишь в начале 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно официальным данным, цены на топливо, продаваемое во Франции, выросли на прошлой неделе, при этом стоимость бензина превысила отметку в 2 евро.