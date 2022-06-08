Москва, , 10:49 — REGNUM Совфед назначил Андрея Бушева на должность судьи Конституционного суда, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня. Кандидатуру представил председатель КС Валерий Зорькин.

Конституционный суд РФ Дарья Драй © ИА REGNUM

Бушев является доцентом Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), кандидатом юридических наук, специалистом по гражданскому праву. До назначения занимал должность и. о. заведующего кафедрой гражданского права в СПбГУ.

Бушев выступал в ЕСПЧ как судья ad hoc по делу «ЮКОСа».

Состав КС не менялся 12 лет, представление о назначении Бушева в Совфед направил президент России.

Ранее говорилось о том, что КС должен заменить ЕСПЧ, от исполнения решений которого Россия отказывается.

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