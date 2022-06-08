Сеул, 8 июня, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп примет участие в 19-м межправительственном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла», который пройдет в Сингапуре с 10 по 12 июня. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей оборонного ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

12 июня представитель Южной Кореи выступит на сессии, посвящённой вопросам безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. В ходе мероприятия он представит северокорейскую политику Сеула.

В кулуарах форума Ли Чон Соп проведёт двусторонние встречи с коллегами из США и Китая, а также примет участие в трехсторонней встрече министров обороны Южной Кореи, США и Японии.

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