Майкоп, , 10:48 — REGNUM Адыгее предоставили 6,2 млрд рублей на развитие туризма. Эти деньги будут направлены на обустройство инфраструктуры при возведении курорта «Лагонаки». Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Адыгея Марина Захарова © ИА REGNUM

«Значительные финансовые поступления мы ожидаем в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Адыгее выделены 6,2 млрд рублей. Они будут направлены на строительство инфраструктуры в горной части республики, которая станет основой для создания экокурорта «Лагонаки», — написал руководитель региона в своем телеграм-канале.

В настоящее время ведется подготовка документации и планирование освоения денежных средств, которое начнется уже в 2023 году, когда запланировано израсходовать 5 млрд рублей из них.

Ранее сообщалось, что в 2021 году власти Адыгеи и АНО «Красная поляна» подписали соглашение об открытии всесезонного экокурорта на плато Лагонаки. В новом горнолыжном центре будет создано 36 км трасс для катания, сноу-парк и трасса для беговых лыж. При этом гостиничная инфраструктура будет располагаться за пределами особо охраняемых природных территорий.

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