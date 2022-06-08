Майкоп, 8 июня, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Адыгее предоставили 6,2 млрд рублей на развитие туризма. Эти деньги будут направлены на обустройство инфраструктуры при возведении курорта «Лагонаки». Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Марина Захарова ИА REGNUM Адыгея

«Значительные финансовые поступления мы ожидаем в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Адыгее выделены 6,2 млрд рублей. Они будут направлены на строительство инфраструктуры в горной части республики, которая станет основой для создания экокурорта «Лагонаки», — написал руководитель региона в своем телеграм-канале.

В настоящее время ведется подготовка документации и планирование освоения денежных средств, которое начнется уже в 2023 году, когда запланировано израсходовать 5 млрд рублей из них.

Ранее сообщалось, что в 2021 году власти Адыгеи и АНО «Красная поляна» подписали соглашение об открытии всесезонного экокурорта на плато Лагонаки. В новом горнолыжном центре будет создано 36 км трасс для катания, сноу-парк и трасса для беговых лыж. При этом гостиничная инфраструктура будет располагаться за пределами особо охраняемых природных территорий.

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