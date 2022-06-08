Пекин, 8 июня, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Таможенные органы стран БРИКС пообещали углубить сотрудничество в области интеллектуальной таможни на виртуальной встрече 7 июня, сообщает агентство Синьуха.

Александр Горбаруков ИА REGNUM БРИКС

Таможенное сотрудничество между странами БРИКС принесло плодотворные результаты с момента создания механизма сотрудничества в 2 013 году, в то время как двусторонняя торговля поддерживала устойчивый рост, сказал заместитель главы Главного таможенного управления Китая Сунь Юйнин.

Согласно официальным данным, двусторонняя торговля Китая со странами БРИКС в 2 021 году составила $490,42 млрд, что на 39,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше общего уровня внешней торговли Китая за тот же период.

По словам Сунь, все стороны должны постепенно повышать уровень разведки таможенной инфраструктуры, методов надзора и административного управления, а также формировать трансграничное скоординированное управление между департаментами пограничной администрации.

Несмотря на текущие риски и вызовы, участники обязались обеспечить, чтобы таможенные органы стран БРИКС продолжали совместную работу по защите международной цепочки поставок и содействию быстрому восстановлению экономики и торговли между странами БРИКС.