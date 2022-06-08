Луганск, 8 июня, 2022, 10:44 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 34 человека личного состава. Об этом 8 июня сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Mil.gov.ua Обстрел

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 34 человека личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли семь бронетранспортёров и пять единиц автомобильной техники. При этом уточнятся, что один военный ВСУ сложил оружие и этим сохранил себе жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее населенные пункты Пантелеймоновка и Новоселовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подверглись обстрелу со стороны украинских нацистов.