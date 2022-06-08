Томск, , 10:43 — REGNUM Денежные доходы на душу населения в Томской области в первом квартале 2 022 года составили 30 567 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Томскстата.

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Таким образом, реальные доходы жителей региона выросли на 1,5% по сравнению с январём-мартом прошлого года.

Напомним, что по состоянию на 1 марта просроченная задолженность по заработной плате в области составила 4 млн рублей. Это на 0,5 тыс. рублей или на 13% больше, чем месяцем ранее.

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