Томск, 8 июня, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Денежные доходы на душу населения в Томской области в первом квартале 2022 года составили 30 567 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Томскстата.

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Таким образом, реальные доходы жителей региона выросли на 1,5% по сравнению с январём — мартом прошлого года.

Напомним, что по состоянию на 1 марта просроченная задолженность по заработной плате в области составила 4 млн рублей. Это на 0,5 тыс. рублей, или на 13% больше, чем месяцем ранее.