Сингапур, 8 июня, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Россия вряд ли перестанет быть энергетической супердержавой из-за конфликта на Украине, хотя могут поменяться её клиенты. Об этом бывший министр энергетики США Эрнест Мониз заявил 8 июня на международной конференции Ecosperity Week в Сингапуре.

Gazprom.ru Газопровод через Киргизию

Экс-министр, который сейчас руководит организацией «Инициативы по сокращению ядерной угрозы», предположил, что Япония или Китай смогут закупать больше российского газа, если от него откажется Европа. Правда, при этом возникнут сложности с трубопроводными поставками.

«Война вряд ли нанесет ущерб репутации России в качестве энергетической сверхдержавы, просто у них очень много ресурсов. Хотя, конечно, их клиентская база станет другой, возможно, уровень производства также изменится», — приводит слова Мониза издание The Straits Times.

Он полагает, что нефтяные возможности России пострадают из-за санкций, однако западные технологии страна сможет получать от Китая.

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