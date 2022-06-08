Москва, 8 июня, 2022, 10:41 — ИА Регнум. У российского производителя кормов для животных очень мало финансовых возможностей для расширения и развития производства и покрытия дефицита импортных поставок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Рожанская.

Https://pixabay.com Корм для животных

«Импортозамещение кормов, как и всего прочего, конечно, возможно. Вопрос времени, физической возможности в течение короткого времени наладить производство больших объемов, средств, чтобы вложить их в продвижение, — сказал Рожанская. — Очевидно, что транспортно-логистическая составляющая повысила стоимость российского импорта, и тут речь не только про корм. Подорожало сырье; за счет роста стоимости энергоресурсов, металла возрастает стоимость производства. Сокращение доходов населения при заявленном увеличении числа домашних питомцев во время пандемии тоже влияет на баланс сил на рынке: или потребитель перейдет в более дешевый сегмент, или отдаст кота бабушке в деревню на молочное питание».

По ее словам, финансовых возможностей для развития и расширения производства и покрытия дефицита импортных поставок у российских производителей очень мало.

«Дорогие кредиты, предоплата в расчетах с партнерами, изменения в привычных цепочках. Так что на рынке корма ситуация примерно такая же, как и в других сегментах. Теоретически возможности [для налаживания импортозамещения] есть. Вопрос времени и стоимости воплощения этого в жизнь, приучения потребителей к новым брендам, новым производителям, чтобы окупить вложенные средства», — сказала Рожанская.

Напомним, что ранее ИА REGNUM уже сообщало о том, какие проблемы возникли в РФ в 2 021 году в связи с перебоями поставок импортных кормов для животных.