Калуга, , 11:20 — REGNUM В Калужской области продолжается работа по социальной догазификации населённых пунктов в рамках реализации поручения президента России по обеспечению до 2 023 года подключения домовладений к сетям газораспределения без привлечения средств граждан. Об этом 8 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Газификация домовладения Пресс-служба правительства Калужской области

По данным на 7 июня 2 022 от граждан принята 6 471 заявка на догазификацию (53% от потенциала газификации). Заключен 5 151 договор (80% от числа принятых заявок) на догазификацию, из них исполнено до границ участка 2 200 (43% от заключенных договоров), выполнено подключений — 1 032 (20% от заключенных договоров).

С июля 2 021 года в области действует штаб по газификации под председательством губернатора. Заседания штаба проводятся еженедельно. В муниципалитетах также сформированы территориальные штабы по социальной догазификации.

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