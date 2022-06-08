Донецк, , 10:40 — REGNUM Населенные пункты Пантелеймоновка и Новоселовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подверглись обстрелу со стороны украинских нацистов. Об этом 8 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что обстрел Пантелеймоновки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 10:05 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Также отмечается, что в 10:10 со стороны ВСУ по Новоселовке было выпущено пять мин калибра 60 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донецкой Народной Республике под артиллерийский удар попал населённый пункт Озеряновка.