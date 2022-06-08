Пекин, , 10:39 — REGNUM Китай и Россия обязались укреплять сотрудничество вдоль рек Янцзы и Волга на виртуальной встрече председателей Совета сотрудничества между верхним и средним течением реки Янцзы и Приволжским федеральным округом, которая состоялась 7 июня, передает агентство Синьхуа.

Флаги России и Китая Government ZA

Член Госсовета КНР Ван Юн и Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров положительно отозвались о новом прогрессе в рамках механизма «Янцзы-Волга». Они договорились продвигать механизм, чтобы внести новый вклад в углубление китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства по координации в новую эпоху и укрепить дружбу между двумя народами.

Ван предложил двум регионам и далее использовать потенциал сотрудничества, обогащать смысл культурных и межличностных обменов, а также постоянно укреплять и повышать уровень сотрудничества в новых условиях. Со своей стороны, Комаров заявил, что Россия готова работать с Китаем над расширением и углублением сотрудничества и обменов, чтобы вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень.