Париж, , 12:28 — REGNUM Центристы во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном немного опережают своих главных соперников слева в опросе, проведенном для газеты Le Monde службой Ipsos/Cevipof в преддверии первого тура парламентских выборов, сообщает 8 июня Reuters.

Эммануэль Макрон OFFICIAL LEWEB PHOTOS

Блок Макрона имеет шанс набрать 28% голосов в первом туре против 27,5% у коалиции социалистов, коммунистов и экологистов NUPES во главе с депутатом Национального собрания Франции Жан-Люком Меланшоном. Голосование должно состояться 12 и 19 июня.

Кроме того, ожидается, что центристы Макрона получат от 275 до 315 мест во французском парламенте, где для абсолютного большинства необходимо 289 мест. Макрону необходимо большинство, чтобы провести реформы в поддержку бизнеса.

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