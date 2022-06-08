Москва, 8 июня, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Запад ведёт подготовку для военного и политического присоединения Молдавии к Румынии. Об этом сообщил 8 июня бывший президент страны Игорь Додон в личном телеграм-канале.

Presedinte.md Игорь Додон

По его словам, отчётливо видно, что действующий президент Молдавии Майя Санду и её внешние хозяева идут по украинскому сценарию, провоцируя дестабилизацию ситуации. Додон отметил, что «некоторые политические факторы с Запада хотят использовать молдаван как пушечное мясо в геополитической битве», которая уже ведётся в регионе.

«Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета», — заявил экс-президент.

Додон отметил, что для технического объединения Молдавии нужно продемонстрировать неспособность самостоятельно обеспечить экономическую, энергетическую и территориальную безопасность.