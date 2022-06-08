Ульяновск, , 10:37 — REGNUM Жители Ульяновской области могут бесплатно получить дополнительное образование в ИТ-сфере. Также увеличивается число социальных объектов, которые подключаются к широкополосному интернету. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседании штаба по комплексному развитию региона.

Интернет Иван Шилов © ИА REGNUM

Главе Ульяновской области Алексею Русских доложили о реализации национального проекта «Цифровая экономика», в рамках которого реализуются пять проектов: «Информационная инфраструктура», «Цифровое государственное управление», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность» и «Цифровые технологии».

По словам министра Ульяновской области Виталия Кузнецова, в рамках проекта «Информационная инфраструктура» к широкополосному доступу сети Интернет подключено 737 социально значимых объектов.

Благодаря проекту «Цифровое государственное управление» жителям региона доступно 80 социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе услуга «Запись в образовательную организацию». Также на портале можно подать заявку на получение дополнительного образования в ИТ-сфере жителям старше 16 лет бесплатно, либо со значительной скидкой — в размере 50% или 75%.

В рамках проектов «Информационная безопасность» и «Цифровые технологии» оказывается консультационная поддержка ИТ-компаниям Ульяновской области. Их цель — обеспечение участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов.

Напомним, в Ульяновской области проходит неделя национального проекта «Цифровая экономика». В течение недели, с 6 по 12 июня, пройдёт более 220 мероприятий. Они идут по всех районах и городах. Ожидается, что в них примут участие порядка 9 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Засвияжском районе Ульяновска в новых образовательных учреждениях в рамках реализации национальных проектов создадут почти 1 тыс. мест.

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