Хасанский район, Приморский край, 8 июня, 2022, 12:44 — ИА Регнум. До конца 2022 года в Приморье в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют пять мостов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Https://www.beladm.ru Ремонт моста

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Мост через реку Высокогорская усилят опорами, восстановят пролетные строения, проезжую часть и подходы к переходу. Также приведут в порядок систему водоотвода, разрушенные участки насыпи, откосы, установят барьерное ограждение со светоотражающими элементами.

Еще четыре моста отремонтирует на автодороге Раздольное — Хасан. Они находятся в районе озера Лотосов. Здесь также отремонтируют пролетные строения, усилят металлические конструкции, восстановят систему водоотвода, проезжую часть на мосту и подходах к нему. По словам специалистов, все элементы, включая соединительные, должны быть с цинковым покрытием, нанесенным методом «горячего» цинкования, чтобы предотвратить коррозию материала.

«Стоит отметить. что в этом году впервые ремонт мостов будут проводить в рамках национального проекта. До этого в проект входил лишь ремонт дорог.

Исполнитель не только заменит асфальтовое покрытие мостов и тротуаров, также отремонтирует перила, установит железобетонные бордюры. Обновленные мосты — это безопасность для водителей и пешеходов, комфорт и качественная инфраструктура. Тем более в Хасанском районе, который считается жемчужиной Приморья, привлекает в летний сезон не только жителей края, но и туристов из других регионов», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, 83 объекта дорожного строительства общей протяженностью 296,87 км намерены ввести в 2 022 году в Самарской области в рамках реализации федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги».