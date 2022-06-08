Урумчи, Китай, 8 июня, 2022, 10:34 — ИА Регнум. На северо-западе Китая зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0, сообщает 8 июня агентство Синьхуа.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в уезде Пишань Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая на северо-западе Китая в 14:52 по пекинскому времени 8 июня, сообщает Китайский сейсмологический центр (CENC).

По данным CENC, очаг землетрясения находился по координатам 36,09 градуса северной широты и 77,78 градуса восточной долготы, на глубине 10 км. Подробности не сообщаются.