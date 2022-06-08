Сеул, 8 июня, 2022, 10:36 — ИА Регнум. КНДР не получит ничего от провокаций, кроме санкций со стороны международного сообщества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы парламентской фракции правящей партии Южной Кореи «Сила народа» Квон Сон Дона.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Данное заявление он сделал 8 июня в ходе совещания правящей партии, правительства и администрации президента, посвященного ответным мерам на недружественные действия Пхеньяна и укреплению вооружённых сил страны.

«Провокации со стороны КНДР, а также ядерные испытания — безрассудная игра жизнями северокорейцев», — отметил представитель партии.

Квон Сон Дон подчеркнул, что новое правительство не будет более идти на поводу у Пхеньяна. Таким образом, он подтвердил, что северокорейская политика нового правительства будет коренным образом отличаться от политики администрации бывшего президента Мун Чжэ Ина.