Благовещенск, , 10:38 — REGNUM В Благовещенске 8 июня женщину сбил автомобиль. О происшествии корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской госавтоинспекции.

ДТП

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Авария произошла около 14:00 по местному времени на пересечения улиц Институтская и Студенческая. О состоянии женщины не сообщается. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в посёлке Магдагачи Амурской области 15-летнего парня сбил автомобиль. Подросток шёл по обочине дороги.