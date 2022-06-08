Петропавловск-Камчатский, 8 июня, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Книга «Удивительный край, в котором мы живём: рассказы первоклашек о Камчатке», которую написали ученики лицея №21 Петропавловска-Камчатского, стала поступать в библиотеки России. Её уже получила Российская государственная детская библиотека в Москве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июня в правительстве Камчатки.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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Книга получила регистрационный номер в Российской книжной палате.

«В данной книге собраны рассказы первоклассников о Камчатском крае, об интересных и заповедных местах, где ребята бывали или хотели бы побывать. В итоге интереснейшего материала, трогательных фотографий набралось почти на 75 страниц. Самиздат упаковали в книгу столичные специалисты — организаторы проекта, регулярно согласовывая макет и корректируя контент с юными авторами», — рассказала классный руководитель Елена Писарева.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Переславль Ярославской области пройдет презентация книги историка Ирины Серовой, посвященная 350-летию Петра Великого.