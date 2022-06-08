Москва, 8 июня, 2022, 11:28 — ИА Регнум. С наступлением лета в российских регионах стартуют Школы по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста.

Pfrf.ru Пожилые люди

Профилактика падений и переломов — одна из важнейших задач национального проекта «Демография», чтобы люди старшего поколения жили как можно дольше без ограничений, вызванных возрастными заболеваниями.

Завтра, 9 июня, мероприятие состоится в Ярославле, 16 июня — в Кургане, 23 июня — в Екатеринбурге, 30 июня — Саранске, 7 июля — Санкт-Петербурге, 14 июля — Оренбурге, 28 июля — Чебоксарах. Мероприятия ориентированы на врачей, участие бесплатное.

Падения и переломы — ключевые гериатрические синдромы, значительно ухудшающие качество жизни и прогноз автономности людей пожилого и старческого возраста.

«Сегодня развитие геронтологии и гериатрии — одно из важных направлений современного здравоохранения. Увеличивающаяся продолжительность жизни, старение населения обусловили потребность в медицине, способной уделить самое пристальное внимание комплексным проблемам старшего возраста. И, конечно же, наши наиболее хрупкие пациенты нуждаются в особом подходе. Развитие гериатрической службы в России реализуется в рамках Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения и национального проекта «Демография», — отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Поэтапное внедрение комплекса мер во всех субъектах Российской Федерации является стратегической задачей для обеспечения здорового старения, сохранения качества жизни граждан пожилого и старческого возраста и их независимости от посторонней помощи.

В 2022 году Комплекс мер внедряется в Курганской, Ленинградской, Московской, Оренбургской, Свердловской, Смоленской и Ярославской областях, г. Санкт-Петербурге, Республике Мордовия, Чувашской Республике. К 2024 году планируется внедрение Комплекса мер во всех субъектах Российской Федерации», — отметил помощник директора Российского геронтологического научно-клинического центра Александр Розанов.

В программе мероприятий освещаются основные вопросы профилактики падений и переломов, а также организации и внедрения Комплекса мер, направленного на улучшение текущей практики оказания медицинской помощи гражданам старше 60 лет.

В работе школ примут участие директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, главный внештатный специалист-гериатр Ольга Ткачева, руководитель проектного офиса «Старшее поколение» Илья Бабенко, помощник директора по региональному развитию и федеральным проектам Российского геронтологического научно-клинического центра Александр Розанов, руководители органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья регионов, главные специалисты по гериатрии, терапии и общей врачебной практике (семейная медицина), медицинской профилактике, эндокринологии, анестезиологии-реаниматологии, ревматологии, травматологии-ортопедии, медицинской реабилитации, скорой медицинской помощи, офтальмологии, участвующие в реализации Комплекса мер.

Программа мероприятий подана на аккредитацию в Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования по специальностям гериатрия, лечебное дело, общая врачебная практика (семейная медицина), организация здравоохранения и общественное здоровье, ревматология, скорая медицинская помощь, терапия, травматология и ортопедия, физическая и реабилитационная медицина, эндокринология. Предполагаемое количество баллов непрерывного медицинского и фармацевтического образования — шесть баллов.

По словам руководителя проектного офиса «Старшее поколение» Ильи Бабенко, реализация комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у людей старшего возраста, требует совершенствования оказания медицинской помощи у лиц пожилого и старческого возраста по трем направлениям: профилактика падений и первичных остеопоротических переломов, организация медицинской помощи пациентам с уже случившимся переломом проксимального отдела бедра и профилактика повторных переломов.

«Мне как хирургу часто приходится сталкиваться с тяжелыми переломами — последствиями остеопороза, распространение которого уже давно имеет масштабы эпидемии и становится весомой причиной смертности и инвалидизации населения, прежде всего пожилых. Между тем своевременные профилактика и выявление остеопороза с последующим его лечением способно существенным образом повлиять на статистику переломов», — кандидат медицинских наук, хирург с многолетней практикой Павел Шумихин.

Как сообщало ИА REGNUM, поэтапное внедрение комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста, является одним из ключевых мероприятий Федерального проекта «Старшее поколение» и направлено на достижение цели национального проекта «Демография» по увеличению ожидаемой продолжительности здоровой и активной жизни до 67 лет, а также на достижение национальной цели по росту ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году.