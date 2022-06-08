Саратов, 8 июня, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Саратов, на железнодорожный вокзал 7 июня прибыл поезд с вынужденными переселенцами из Донбасса. Встречали беженцев на перроне члены регионального правительства, волонтеры, представители МЧС.

ИА REGNUM Донбасс — это Россия!

«В Саратов прибыли 350 человек, из них около ста — дети до 17 лет. Это жители Донецкой и Луганской республик», — цитирует «Взгляд-инфо» министра труда и соцзащиты Сергея Егорова.

Прибывших жителей Донбасса разместили в социальных учреждениях и санаториях. Нуждающимся будет оказана медицинская и психологическая помощь.

Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин подчеркнул, что важно оказывать гражданам всестороннюю поддержку и обеспечить для них максимально комфортные условия проживания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, несколько месяцев назад в Саратовской области проживали свыше 1,3 тыс. жителей Донбасса. Некоторые из них решили вернуться домой, в их населенных пунктах после освобождения стало безопасно.

Читайте также: В Саратовской области остаются более 900 беженцев из Донбасса

Читайте также: В Саратове появится площадь имени героев Донбасса