Москва, 8 июня, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Государства Шанхайской организации сотрудничества могли бы создать собственную медицинскую ассоциацию для взаимодействия в области медицинских кадров. Об этом в ходе совещания министров здравоохранения государств-членов ШОС заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«COVID-19 показал беспрецедентную устойчивость российской системы здравоохранения, основанную на высокопрофессиональном медицинском образовании. В связи с этим я хотел бы предложить государствам ШОС рассмотреть следующий уровень взаимодействия в области медицинских кадров — это профессиональное сотрудничество, и в том числе рассмотреть вопросы создания Медицинской ассоциации ШОС», — сказал Мурашко.

По его словам, это позволит не только укрепить взаимодействие между медиками, но и создавать стандарты качества оказания медпомощи и работать над повышением квалификации медицинского сообщества: «Предлагаем подумать над данной идеей создания Медицинской ассоциации и будем надеяться на ее обсуждение в рамках нашей межсессионной работы и на следующей встрече».