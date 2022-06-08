Санкт-Петербург, 8 июня, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В центре Санкт-Петербурга из квартиры горожанки грабитель вынес ювелирные украшения стоимостью 10 млн рублей, сообщили 8 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Aenigmatis-3D Ювелирное украшение

Об ограблении в отдел полиции Центрального района сообщила 57-летняя собственница трехкомнатной квартиры на Апраксином переулке. Женщина рассказала, что пока она отдыхала за городом 5–6 июня, кто-то проник в ее квартиру и вынес ювелирные изделия.

«Сумма ущерба составила около 10 млн рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — рассказали в ведомстве.