Астана, 8 июня, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Председательство в формате совещания министров иностранных дел «Центральная Азия — Китай» приняла от Казахстана КНР. Об этом 8 июня рассказал журналистам казахского заместитель премьер-министра — министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди по итогам очередного совещания глав внешнеполитических ведомств в этом формате

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Принятое по итогам совещания совместное заявление министров иностранных дел стран — участниц формата подвело итог продуктивных консультаций, прошедших в рамках сегодняшнего заседания. Сегодня Казахстан завершил свое председательство в формате. Согласно общему решению министров, эта важная миссия — возглавить следующий четвертый форум - перешла КНР», — сказал он.

Также Тлеуберди отметил, что он уверен в том, что состоявшееся совещание будет способствовать закладыванию прочного фундамента для дальнейшего роста взаимовыгодного всестороннего сотрудничества в рамках этого формата, а также поспособствует превращению региона в пространство мира, дружбы, стабильности, взаимопомощи, устойчивого развития и гармонии.

«Участники совещания пришли к единому мнению, что формат «Центральная Азия — Китай» из года в год, наращивая потенциал и эффективность, достигает намеченных целей», — добавил министр иностранных дел Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Казахстане с 8 июня возобновили работу пункты пропуска на границе с Россией и Узбекистаном.