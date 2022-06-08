София, , 10:32 — REGNUM Заместитель министра сельского хозяйства Болгарии Иван Христанов получил от правительства страны право на беспрецедентную охрану своей жизни и имущества. Об этом 8 июня сообщает БТВ.

Чиновник Pixelbay.com

По некоторым данным, в распоряжение Христанова поступило несколько военнослужащих элитного подразделения МВД Болгарии. Кроме того, замминистру предоставлен бронированный автомобиль.

«Это не мое решение, я об этом не просил, — резюмировал чиновник. — Но я благодарю кабмин за подобную заботу».

И. Христанов известен своей борьбой с организованной преступностью и, в частности, с контрабандой продуктов питания через турецко-болгарскую и греческо-болгарскую границу. В последнее время он получал в свой адрес десятки предупреждений о возможных покушения на его жизнь, а также жизни его родных и близких.

Как утверждают местные эксперты, это первый случай в новейшей болгарской истории, когда чиновнику подобного ранга выделяют особую охрану. Услугами указанной структуры в Болгарии пользуются президент, премьер-министр и глава МВД.