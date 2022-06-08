Москва, 8 июня, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин поздравил социальных работников с профессиональным праздником. Телеграмма с поздравлением опубликована 8 июня на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Глава государства отметил искреннюю заботу соцработников о своих подопечных. Специалисты по социальной и реабилитационной работе, педагоги, психологи, медики, юристы, напомнил он, трудятся в домах ветеранов, интернатах, организациях социального обслуживания, центрах помощи семье и детям.

«Всех вас объединяет главное — милосердие и неравнодушие, искренняя забота о тех, кому без поддержки просто не обойтись. Для многих своих подопечных вы стали не только незаменимыми помощниками, но и по-настоящему близкими людьми», — заявил президент.

Путин поблагодарил социальных работников за подвижнический труд, терпение и отзывчивость и пожелал им здоровья и всего наилучшего.

Как сообщало ИА REGNUM, День социального работника отмечают в России с 2 000 года. В 1 701 году 8 июня Пётр I подписал указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых», что считается началом формирования в стране государственной системы социальной защиты.